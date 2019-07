Proces aanslagen 22 maart op voormalige NAVO-site

Het proces kan, wegens praktische en operationele redenen, niet doorgaan in het Brusselse justitiepaleis. Een aantal alternatieve pistes werd onderzocht, waarbij rekening gehouden werd met beschikbaarheid, flexibiliteit van de in te richten ruimtes, beveiligingsmogelijkheden en bereikbaarheid.

Onder meer de legerkazerne van Peutie kwam in beeld, maar Koen Geens schoof het voormalige hoofdkwartier van de NAVO in Evere naar voren als beste piste. De ministerraad stemde in met dat voorstel.

“We doen er alles aan om de daders van deze vreselijke aanslagen te berechten. Dat moet in de beste omstandigheden gebeuren die mogelijk zijn. Gezien dit niet mogelijk is in de huidige gebouwen werd er in samenspraak met alle partners een andere locatie gezocht. De slachtoffers verdienen een proces dat zo ordentelijk mogelijk kan verlopen”, zegt Minister van Justitie Geens.

Het onderzoek naar de aanslagen is afgerond in juni 2019. De start van het proces wordt voorzien in de loop van 2020. Bij de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek kwamen in totaal 32 mensen om het leven en vielen er meer dan 300 gewonden.