Proces rond broedermoord Lot uitgesteld tot juni

Het proces in beroep rond de broedermoord in Lot is uitgesteld naar 5 juni. Het dossier werd verplaatst naar een nieuw ingerichte kamer van het hof van beroep en zal ook daar nog worden ingeleid. Het proces ten gronde zal vermoedelijk in de herfst plaatsvinden. De zaak draait rond de dood van de 54-jarige Yves De Bock uit Ukkel. Die zou door zijn broer om het leven zijn gebracht na een ruzie over de erfenis van hun vader.