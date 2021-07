Producent slimme waterkraan krijgt leerstoel aan KULeuven

De slimme waterkraan die Hydroko ontwikkelde is voorzien van alle nodige electronica om bijvoorbeeld het waterverbruik vanop afstand optimaal te regelen en te controleren. “Alles kan via het Internet aangestuurd worden, “ legt CEO Roland Debacker uit. “Zo kunnen we de kraan openen of sluiten en kunnen we het water ook afsluiten, zodat wanbetalers worden aangemaand om hun schuld te vereffenen.”

De slimme kraan kan ook de watertoevoer naar individuele kranen regelen en zo het waterverbruik beperken. Handig, in tijden van droogte en waterschaarste. “We kunnen ervoor zorgen dat mensen zonder comfortverlies minder debiet krijgen en zo minder verbruiken,” aldus Debacker.

De leerstoel aan de KUL die Hydroko nu krijgt voor de slimme kraan is een uitgelezen kans om de vele mogelijkheden van het innovatieve hoogtechnologische product nog meer te onderzoeken.