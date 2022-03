Protest tegen sluiting openluchtzwembad Huizingen groeit

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant maakte op woensdag 9 maart bekend dat ze het openluchtzwembad van het domein van Huizingen sluit. Op termijn zal dat ook gebeuren met de zwembaden in de Halve Maan in Diest en het provinciedomein van Kessel-Lo. Volgens de deputatie is het economisch en ecologisch niet meer verantwoord om zulke zwembaden open te houden.

De onverwachte beslissing veroorzaakte flink wat verontwaardiging bij oppositiepartijen Groen, Vooruit en Vlaams Belang. Het protest blijft dan ook niet uit. Zo startte Groen onder meer een onlinepetitie op tegen de sluiting van de zwembaden. Ook Vlaams Belang is niet te spreken over de sluiting. “Op een moment dat de behoefte aan afkoeling en gezonde buitenactiviteiten groter is dan ooit, is het onbegrijpelijk dat men een beslissing neemt die daar diametraal tegen ingaat”, vindt Klaas Slootmans, Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid in Beersel. “Het openluchtzwembad van Huizingen was een van de weinige plekken in de ruime regio waar je nog aan een betaalbare prijs in openlucht kon zwemmen. Ontneem de mensen dat toch niet”. Vlaams Belang vindt de beleidskeuze van de provincie asociaal en wijst erop dat de provincie en de gemeente Beersel een toeristische troefkaart verliezen. De partij laat de komende weken een motie stemmen tegen de sluiting door de gemeenteraden van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel. “Woensdag staat de geplande sluiting ook geagendeerd in het Vlaams Parlement”, laat Slootmans nog weten. “Daar zal ik minister voor Vlaamse Rand Ben Weyts aan de tand voelen over de kwestie.” Op dinsdag 22 maart wordt er ook een protestactie gehouden aan het provinciehuis in Leuven, net voor de start van de provincieraad waarop de sluiting staat geagendeerd.