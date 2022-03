Protest in zwemkledij tegen sluiting zwembad provinciedomein Huizingen

Aan het provinciehuis in Leuven hebben verschillende fracties protest gevoerd tegen de geplande sluiting van het openluchtzwembad in het provinciedomein van Huizingen. “Mensen die zich een dure reis naar het buitenland niet kunnen veroorloven, kunnen wel genieten in Huizingen. Ook scholen en jeugdverenigingen graag gebruik van de zweminfrastructuur. Zwemmen in openlucht is een recht van iedereen”, zegt Groen-fractieleidster Tie Roefs.

Begin deze maand kondigde de provincie Vlaams-Brabant aan om het zwembad in het provinciedomein met onmiddellijke ingang te sluiten. In 2025 en 2026 volgen de zwembaden in Kessel-Lo en Diest. In de plaats komt een duurzame waterrecreatie. “Ondanks jarenlange investeringen is verdere uitbating niet meer maatschappelijk te verantwoorden. De technieken, de energieprijzen en de hedendaagse inzichten rond duurzaamheid betekenen het einde voor verwarmde openluchtchloorbaden”, aldus gedeputeerde Ann Schevenels begin deze maand.

De oppositiepartijen Groen, Vlaams Belang en PVDA protesteerden vanmiddag voor de provincieraad aan het provinciehuis in Leuven. Zij voelen zich in snelheid genomen. “Begin deze maand kregen we van de plannen te horen, vandaag moeten we al een beslissing nemen over één van de belangrijkste dossiers van deze legislatuur”, zegt Tie Roefs (Groen). “Maar de deputatie krijgt alleszins geen carte blanche. Een sluiting van een zwembad kan in geen geval zonder duidelijk zicht op het alternatief.”

PVDA heeft intussen een alternatief zwemplan klaar. De partij vindt dat zwembaden niet enkel door de provincie gedragen mogen worden. De provincie moet volgens PVDA kunnen gebruik maken van Vlaamse subsidies. "Volgens het Vlaams decreet kan Vlaanderen tot 30% tussenkomen in de renovatiekosten. Het is een broodnodige investering om honderdduizenden mensen elk jaar de mogelijkheid te geven tot verkoeling. Vlaanderen heeft een grote verantwoordelijkheid om haar achteruitgang in openluchtzwembaden om te keren", zegt woorvoerder Line De Witte.

Vlaams Belang spreekt van een asociale keuze die nefaste gevolgen zal hebben voor de lokale economie. “Het openluchtzwembad van Huizingen was één van de weinige plekken in de ruime regio waar je nog aan een betaalbare prijs in openlucht kon zwemmen. Ontneem de mensen dat toch niet”, zegt Klaas Slootmans. “Jaarlijks zakten duizenden bezoekers na een bezoek aan het zwembad af naar onze lokale horecazaken of het Kasteel van Beersel. Het is zonneklaar dat onze regio met de sluiting van het zwembad zowel op economisch als toeristisch vlak een cruciale troef verliest.”