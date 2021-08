Provincie geeft groen licht voor appartementen in overstromingsgevoelig gebied

De provincie Vlaams-Brabant heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor de bouw van drie appartementsgebouwen aan de Nederhem-wijk in de stad Halle. Het stadsbestuur had eerder dit jaar die vergunning geweigerd, waarop de bouwpromotor in beroep ging. Met succes dus en dat tot ontevredenheid van het stadsbestuur.

De appartementsgebouwen maken deel uit van de nieuwe woonwijk Nederhem langs de Zenne en het kanaal in Halle. Het gebied is ingekleurd als bouwgrond, maar toch weigerde het stadsbestuur eerder dit jaar de vergunning. “Het is niet omdat het bouwgrond is, dat je er niet kritisch mag naar kijken”, zegt een teleurgestelde schepen van Wonen Marijke Ceunen (Groen). “Het is een vreemde beslissing omdat er gebouwd wordt in overstromingsgebied, iets dat met de gebeurtenissen van de voorbije weken niet aanvaardbaar is. Het is een spijtige zaak.”

De bouwpromotor nam enkele maatregelen zoals een betere infiltratie en een grote hemelwaterput, maar de stad vindt dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de overstromingsproblematiek in de nieuwe wijk. "We hebben bijkomende voorwaarden opgelegd en die zijn ingevuld. Ik vind het vreemd dat de stad Halle ontgoocheld is, want zij hebben het kader zelf gecreëerd. In de ruimtelijke uitvoeringsplannen hadden ze zelfs 10 procent meer appartementen voorzien in die zone", zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

Volgens de provincie gaat het mogelijks om overstromingsgevoelig gebied. "Dat wil zeggen dat er geen overstromingen geweest zijn de voorbije jaren", aldus Dehaene. "De kans is er, als er ergens een dijkbreuk is of bij extreme weeromstandigehden. Jammer genoeg hebben we die de laatste weken meegemaakt. Maar de Vlaamse overheid zegt dat er ook dan nog altijd gebouwd kan worden, maar dat de gebouwen zo gebouwd worden dat het beperkt wordt. Dat is wat hier gebeurd is. Vandaar het positief advies van de Vlaamse overheid." Op basis van dat advies verleent Vlaams-Brabant nu dus de vergunning voor de bouw van de appartementen.