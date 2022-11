Provincie investeert in dierenasielen: “Stimulans om nog professioneler te werken”

De provincie Vlaams-Brabant investeert zo’n 55.000 euro in dierenasielen en vogelopvangcentra. Het wil daarmee de werking verder professionaliseren. Het grootste bedrag gaat naar de Ark van Pollare in Lennik en het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) in Malderen.

In totaal investeert de provincie 100.000 euro in 23 dierenasielen en vogelopvangcentra. Iets meer dan de helft van het geld is bestemd voor Halle-Vilvoorde. De Ark van Pollare en VOC Malderen krijgen elk bijna 14.000 euro, Zorgboerderij Huppeldepup in Humbeek 7.500 euro, het Dierenopvangcentrum in Zemst 5.000 euro. Verder is er ook geld voor asielen in Dilbeek, Ternat en Asse. De dierenasielen mogen de subsidies gebruiken voor kosten voor opvang en voeding, spelelementen, verzekerings- en verzorgingskosten en dierenartskosten.

“We willen de dierenasielen stimuleren om nog meer op een professionele manier te werken. Dit komt zowel de dieren als de medewerkers ten goede”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor dierenwelzijn. “Elk erkend asiel krijgt een basissubsidie van 1.500 euro. Dat bedrag kan verhoogd worden als het dierenasiel voldoet aan een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria.”