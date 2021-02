Provincie ondersteunt innovatieve projecten in strijd tegen corona

De provincie Vlaams-Brabant investeert voor het twaalfde jaar op rij in innovatie. Zeven projecten kregen samen meer dan 675.000 euro. Ze moeten de levenskwaliteit en tewerkstellingsmogelijkheden in onze provincie verbeteren. Dit jaar zijn vijf projecten bovendien rechtstreeks inzetbaar in de strijd tegen het coronavirus. Eén daarvan is BruCure dat het vaccintransport van en naar ons land organiseert.

Op de luchthaven in Zaventem wordt dag en nacht gewerkt om de vaccins in de strijd tegen het coronavirus te transporteren. En dat wil de provincie Vlaams-Brabant graag ondersteunen. Het kende het project BruCure dan ook een innovatie-subsidie van 100.00 euro toe. “Bru staat voor BruCargo en Cure voor het verhelpen van de coronacrisis,” legt provinciaal initiator innovatie Pierre Fache uit. “Het is een heel systeem waarbij tal van bedrijven en mensen samenwerken om het vaccintransport zo optimaal mogelijk te organiseren.”

Kennisregio

Voor de provincie Vlaams-Brabant is het belangrijk dergelijke projecten te ondersteunen. “Wij zijn als provincie een kennisregio. We zien dat dergelijke bedrijven zich hier komen vestigen, meer dan in andere provincies,” aldus provinciaal gedeputeerde Ann Schevenels. “Men zoekt elkaar hier echt op en dat geeft een dynamiek in ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat we dit als provincie ondersteunen.“

In het totaal kregen 7 projecten innovatiesubsidies van de provincie, goed voor een bedrag van 675.000 euro. Vijf projecten hebben rechtstreeks een impact op de coronacrisis. Zo gingen er ook middelen naar een webplatform dat online en fysieke mentale hulp biedt, de ontwikkeling van een bril waarin zuurstofslangetjes verwerkt zijn en een robot die allergieën opspoort.