Provincie start studie om fietssnelweg veiliger te maken

De fietssnelweg F8 verbindt het station van Leuven met het station van Mechelen en volgt voor een groot deel het Kanaal Leuven-Dijle. Op het traject van 25 kilometer komen fietsers amper in conflict met auto's en dus is het er op de meeste plaatsen rustig fietsen. “Een fietssnelweg moet comfortabel en veilig zijn,” aldus gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene (CD&V). “De F8 is een comfortabel jaagpad dat vandaag al bereden kan worden. Maar er zijn nog een paar conflictpunten waar we winst kunnen boeken. Daarom starten we nu met een studie waaruit voorstellen moeten voortvloeien die vijf van die punten verbeteren.”

Stijging aantal fietsers

Eén van die conflictpunten is de oversteek van de Trianondreef op de grens met Zemst. Ook in Leuven Herent en Boortmeerbeek kruist de fietssnelweg een baan waar auto's rijden. Met de studie wil de provincie ook te weten komen waar fietsers het best het Kanaal oversteken. Bovendien zijn er almaar meer fietsers, zowel recreatievelingen als pendelaars. “Zeker sinds corona is de F8 een populaire fietssnelweg,” legt Dehaene uit. “Vorig jaar telden we er zo’n 800 fietsers per dag, nu zijn dat er 1.750. We hebben er dus alle belang bij om de weg veiliger te maken.”