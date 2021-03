Provincie steunt toeristische sector met fietsinitiatieven

Uit een bevraging van de provincie Vlaams-Brabant blijkt dat de toeristische sector zwaar getroffen is door de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen. 33 procent van de logies is nog altijd gesloten en 7 procent van hen geeft aan hun activiteiten definitief stop gezet te hebben. Toerisme Vlaams-Brabant wil de sector nu ondersteunen met fietsvriendelijke initiatieven.

Vorig jaar was de gemiddelde bezetting van logies in Vlaams-Brabant 28 procent. Nu er binnenkort mogelijk weer perspectieven zijn, wil Toerisme Vlaams-Brabant de sector ondersteunen. “Binnenlands toerisme is hoofdzakelijk gefocust op fietsen en wandelen,” aldus gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA). “We kozen om hier op in te spelen door extra subsidies uit te reiken aan logies, restaurants en cafés die investeren in fietsvriendelijkheid.” Op die manier hoopt de provincie dat de sector investeringen niet uitstelt en daar een extra duwtje in de rug voor krijgt.