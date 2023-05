Provincie trekt kandidatuur Pajottenland als landschapspark terug

In 2021 lanceerde de Vlaamse regering een oproep waarbij regio’s hun kandidatuur konden indienen voor een erkenning als Landschapspark. Eén van de regio’s die nog steeds in de running waren voor erkenning, was het Pajottenland. Daar werd vanuit een uitgebreide gebiedscoalitie gewerkt aan een ambitieus masterplan waarmee ze tegen eind deze maand wilden kandideren voor de finale selectie.

Toekomst landbouwers

Maar de voorbije weken beslisten de gemeentebesturen in Galmaarden, Gooik, Herne en Lennik om hun steun voor de kandidatuur in te trekken. Zij vinden de gevolgen van het project te onduidelijk voor de toekomst van hun landbouwers. De provincie Vlaams-Brabant, dat de gebiedscoalitie voorzit, besliste daarom om geen kandidatuur in te dienen voor de finale selectie. “We betreuren dat het verhaal van Boerenlandschap Pajottenland hier strandt, maar zonder draagvlak, willen we dat niet doen. Het is belangrijk om bij een dergelijk project alle betrokkenen op één lijn te hebben. Dat blijkt voor een landschapspark in het Pajottenland momenteel niet haalbaar,” aldus Schevenels.

Waardevol

“We onthouden dat het proces toch waardevol is geweest,” vindt Frank Nevens, voorzitter van Pajottenland+. “Via dialoog zijn we tot een inhoudelijk samenhangend geheel van strategieën en acties gekomen die de bouwstenen kunnen zijn voor de duurzame ontwikkeling van de regio.” Ook de provincie benadrukt dat het via andere projecten blijft inzetten op de toekomst van het Pajottenland.