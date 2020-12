Provinciegouverneur trakteert hulpverleners op donuts

Jan Spooren moest niet lang nadenken toen hem gevraagd werd of hij de hulpverleners wou trakteren. “Ik werk dagelijks met hen samen. Ik weet als geen ander hoe cruciaal ze zijn voor onze maatschappij. De donut is een klein gebaar, maar er steekt heel veel respect achter”, zegt Jan Spooren. “Hulpverleners willen soms voelen dat dat respect er is, dat wat ze doen belangrijk is voor ons. De loonsvoorwaarden moeten goed zijn en hun werkomstandigheden ook, maar af en toe jouw respect tonen voor hun werk doet hen ook veel. Dat heb ik vanochtend toch gemerkt.”

Een uitgebreid verslag zie je vanavond in ons Nieuws.