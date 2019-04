Puppy sterft: dierenzaak moet alle kosten terugbetalen

Dierenspeciaalzaak Animals Express uit Asse is veroordeeld omdat de winkel weigerde alle kosten terug te betalen nadat het een zieke puppy had verkocht die enkele dagen na aankoop overleed.

Animals Express plafonneerde de terugbetaling op 30% van de aankoopprijs, maar dat is onwettig volgens de vrederechter. “Dit is een belangrijk vonnis”, zegt advocaat Anthony Godfrod. “Het is een zeer belangrijk en goed precedent dat deze winkel hopelijk ertoe zal aanzetten te stoppen om zo veel zieke puppy's te verkopen."

In 2015 kocht een koppel uit Lennik een puppy van het ras American Staffordshire terriër. Vijf dagen later bleek het dier ongeneeslijk ziek en overleed de puppy. Het koppel had naast de aankoopprijs meer dan 800 euro dierenartskosten gemaakt, maar Animals Express weigerde alle kosten terug te betalen. De vrederechter in Vilvoorde boog zich de afgelopen weken over de zaak en oordeelde dat Animals Express wel degelijk verplicht is om naast de volledige aankoopprijs al gemaakte kosten te vergoeden. Daarnaast krijgt het koppel ook een morele schadevergoeding van 150 euro.

“Wij hebben ons gehouden aan de verplichtingen in het garantiedocument”, zegt zaakvoerster van Animals Express in Asse Christiane Van Caelenberg. “We respecteren de uitspraak van de vrederechter maar zullen het verder met onze raadsmannen bekijken. De verplichte garantie wordt al sinds lang gecontesteerd door advocaten omdat die niet in overeenstemming zou zijn met de consumentenwet. Als verkoper komen we door deze rechtszaak in een onmogelijke en onduidelijke positie terecht. De koper oordeelt zelf over de hoogdringendheid van een behandeling en de dierenarts bepaalt zelf welke onderzoeken en behandelingen hij uitvoert, maar het is de verkoper die alles moet betalen.” Tot slot wijst Animals Express er op dat rechtszaken hoogst uitzonderlijk zijn. “Via de media probeert men ook om elk dergelijk voorval als de regel te laten voorkomen. Rechtszaken komen slechts voor in minder dan 1 % van de gevallen waar er een probleem is geweest. Bij problemen wordt er steeds gezorgd voor een minnelijke schikking tussen de beide partijen.”