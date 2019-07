Puppy Stitch nieuwste aanwinst van politiezone Kastze

Stitch. Zo heet de nieuwste aanwinst van de politiezone Kastze. De nu tien weken oude viervoeter moet binnen een jaar een politiehond vervangen die op welverdiende rust gaat. "Onze Stitch zal zich na een doorgedreven opleiding 'vastbijten' in elke zaak."

De komende maanden volgt Stitch een intensieve opleiding, maar voorlopig wordt de schattige pup nog even vertroeteld door het hele korps. Stitch is amper tien weken oud, maar komt niet voor niets zo vroeg bij het korps. "Hoe vroeger de hond begeleid wordt, hoe groter de band met één van de twee hondengeleiders van de politiezone", staat te lezen in Het Laatste Nieuws.

Ook een hondencoach zal het opleidingstraject mee volgen. Als Stitch over voldoende kwaliteiten beschikt, wordt de Mechelse herder ook opgeleid tot drugshond. De genen heeft Stitch alvast mee, want enkele grote broers of zussen zijn drugshonden van het Brusselse politiekorps.