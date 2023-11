In Vilvoorde schuift PVDA Sander Vandecapelle naar voren als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vandecapelle is provinciaal voorzitter van de partij.

De PVDA-kopman heeft duidelijke ambities om met zijn partij een verdere stempel te drukken op het beleid: “Ik merk bij de mensen veel frustraties over de hoge prijzen en de vele problemen om je te verplaatsen met de auto of het openbaar vervoer,” zegt hij. “Met PVDA willen we daarom wegen op het beleid voor goedkopere vuilniszakken en willen we een einde maken aan het pestbeleid tegenover mensen met een auto.”

PVDA heeft momenteel één zetel in de Vilvoordse gemeenteraad.