Raad van State: “Faciliteitengemeenten mogen taalregister aanleggen”

De Raad van State schrapt het besluit van voormalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans over de aanleg van een taalregister in de faciliteitengemeenten. Door dat besluit waren inwoners verplicht om telkens opnieuw een aanvraag in te dienen indien ze administratieve documenten in het Frans wilden krijgen. Dat meldt La Libre Belgique.

Taalregisters zijn bedoeld om de namen van Franstalige inwoners te noteren die aangeven dat ze overheidsdocumenten in hun taal willen ontvangen. De Franstalige burgemeesters van de faciliteitengemeenten waren altijd vragende partij voor zo’n taalregister. Maar volgens de Vlaamse overheid is zo’n taalregister niet wettelijk en moeten Franstalige inwoners van faciliteitengemeenten elke keer opnieuw een aanvraag indienen als ze overheidsdocumenten in het Frans wilden. De Vlaamse regering verwijst daarbij onder meer naar de omzendbrief-Peeters uit 1997 en omzendbrief-Keulen uit 2005. Die regelen het taalgebruik in Vlaamse lokale besturen.

In 2014 gaf de Raad van State beide partijen gelijk en zocht een compromis waarbij Franstalige inwoners één keer om de vier jaar hun taalkeuze moesten opgeven. In een arrest van vorige maand bevestigt de Raad van State dat standpunt. De Raad van State zegt ook dat de Vlaamse regering niet langer meer mag steunen op de omzendbrieven Peeters en Keulen. Van de Raad van State mogen de faciliteitengemeenten de taalkeuze van hun inwoners ook opnemen in een register. Huidig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers zegt dat het arrest besproken zal worden binnen de regering.