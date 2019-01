Volgens Bonte trekken veel agenten weg uit Vilvoorde omdat ze veel meer kunnen verdienen in Brussel. Daar hebben ze recht op een grootstedelijke premie en een taalpremie, wat hen per maand 4 tot 600 euro extra kan opleveren. Bonte wil dus een gelijkaardige premie in de randgemeenten, zodat de politiezones hier ook gemakkelijker nieuwe agenten vinden. Dat blijkt in de praktijk immers vaak een pijnpunt.