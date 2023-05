Regenboogvlag in brand gestoken in Opwijk: “Onaanvaardbaar”

Het is vandaag IDAHOT, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Her en der in het straatbeeld worden voor die dag regenboogvlaggen opgehangen. In Opwijk werd zo’n vlag afgelopen weekend in brand gestoken. De gemeente tilt zwaar aan de feiten. “Er werd een klacht wegens vandalisme en haat ingediend bij de lokale politie”, klinkt het.