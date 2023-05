Regionale jobbeurs in Halle: “Bijna 700 vacatures raken niet ingevuld”

Het voorbije jaar heeft VDAB zo’n 3.000 vacatures ontvangen voor Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Lennik. Dat is een kwart minder in vergelijking met een topperiode, maar de krapte op de arbeidsmarkt blijft hard voelbaar. In maart 2023 zijn er 680 vacatures waarvoor men nog geen geschikte kandidaat heeft gevonden. Het gaat onder meer om bedrijfsanalisten, schoonmaakpersoneel en leerkrachten. “De nood aan arbeidskrachten laat zich ook hier heel erg voelen, daar deze jobbeurs”, zegt Johan Viaene, provinciaal directeur van VDAB. “Het aanbod aan vacatures is erg breed, met heel wat jobopportuniteiten voor zeer uiteenlopende profielen. De jobbeurs richt zich zowel tot werkzoekenden, maar ook tot wie op zoek is naar een nieuwe uitdaging.”

30 bedrijven stellen hun vacatures voor tijdens de jobbeurs. Bemiddelaars van VDAB staan klaar om vragen rond tewerkstelling, vacatures en opleidingen te beantwoorden. “De werkzoekenden kunnen dan op hun beurt onmiddellijk aftoetsen of de job iets voor hen is”, zegt Valérie Detobel, regisseur sociale economie Zuidwest Rand.