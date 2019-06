Remco boekt eerste profzege

Remco Evenepoel uit Schepdaal (Dilbeek) heeft zopas zijn eerste profzege geboekt. In de Belgium Baloise Tour won het negentienjarige supertalent van Deceuninck-Quick-Step de tweede rit, met aankomst in Zottegem. Hij pakt ook de kop in het klassement en staat morgen te blinken in de leiderstrui aan de start in Grimbergen.

Remco ontdeed zich in de slotfase zijn medevluchter Victor Campenaerts, toen die weggleed in een bocht, en reed solo naar de overwinning. Vorige week nog was hij al als eerste over de finish gereden in de ‘Climb’ van de Hammer Series in Nederland maar die race telde niet als ‘echte’ eerste profoverwinning, in de Hammer Series draait het om het ploegenklassement.

De zege is ook gedroomde publiciteit ook voor de Belgium Baloise Tour, die morgen neerstrijkt in Grimbergen voor een individuele tijdrit. Beide heren die vandaag de beslissende vlucht uitmaakten, Remco en Victor Campenaerts, zullen ongetwijfeld ook morgen een hoofdrol opeisen.

Voor de bijgelovigen nog dit: Remco pakt zijn eerste profzege op 13 juni, met rugnummer 13.