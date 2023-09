Remco Evenepoel en zijn echtgenote Oumi zetten een actie op poten voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Het ingezamelde bedrag schenken ze aan Rode Kruis Vlaanderen. Het jonge koppel doneert zelf 10.000 euro. “Het bedrag dat je doneert, is niet belangrijk. Alle beetjes helpen”, klinkt het.

Remco en Oumi zamelen geld in voor slachtoffers aardbeving in Marokko: “Samen een verschil maken”

Met de inzamelactie willen Remco en Oumi, die familie wonen heeft in het getroffen gebied, in basisbehoeften laten voorzien. “De prioriteiten van het Rode Kruis zijn om hulp te bieden voor voedsel, water, essentiële huishoudelijke items, onderdak en gezondheidszorg”, klinkt het bij het koppel. “Het bedrag dat jullie doneren is niet belangrijk, alle beetjes helpen en hopelijk kunnen we zo samen een verschil maken voor deze mensen en hen helpen in deze moeilijke tijden.”

De teller van de inzamelactie staat intussen op bijna 29.000 euro. “Iets extra dat we willen toevoegen aan de campagne is dat de mensen die gedoneerd hebben, zullen kunnen deelnemen aan een wedstrijd om zo een uniek gesigneerd persoonlijk koersitem van mij te winnen”, zegt Remco. “Via deze wedstrijd zullen jullie een gesigneerde koershelm, koersschoenen én een gesigneerd koerspak kunnen winnen.”