Renovatie viaduct Vilvoorde start pas na bouwverlof

Het viaduct van Vilvoorde bestaat uit twee aparte bruggen voor binnen- en buitenring en werd gebouwd van 1974 tot 1978. Het viaduct telt 23 overspanningen, waarvan de grootste 163 meter lang is, en heeft intussen 44 jaar op de teller. Stilaan tijd dus voor een grondige renovatie.

De Werkvennootschap heeft een opdracht van 260 miljoen euro goedgekeurd voor de klus. Niet dat er plots grote mankementen zijn opgedoken. Bij technische inspecties in 2017 bleek dat het viaduct in redelijk goede staat verkeerde. “Het viaduct is destijds dan ook gebouwd om honderd jaar mee te gaan, maar het is normaal voor een van de grootste kunstwerken van het land dat je de structuur zelf na 44 jaar eens een serieuze ‘upgrade’ geeft”, klonk het eerder al.

De werken zouden – na voorbereidende werken en studies in de loop van 2021 – normaal begin dit jaar van start gaan en een zestal jaar duren. Naast een grondige sanering komen er ook verstevigingen met het oog op de mogelijke komst van een vierde rijstrook. “We gaan zowel de onderkant, de binnenkant als de bovenbouw van het viaduct aanpakken. Alles zal wat door elkaar lopen, zodat we de werken aan het wegdek zoveel mogelijk tijdens de eerder verkeersluwe periodes kunnen uitvoeren”, aldus woordvoerder Marijn Struyf van De Werkvennootschap

Volgens Struyf is er niet echt een specifieke reden voor de vertraging. “Het is een héél groot en complex project, en er komt dusdanig veel bij kijken dat het niet onlogisch is dat die timing wat uitloopt.”