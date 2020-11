Renovatie voor Expo '58 Paviljoen waar school Campus De Brug in huist

Een aantal GO!-scholen in onze regio krijgen een smak geld ter beschikking om extra te investeren in hun gebouwen. Het gaat om Campus De Brug in Vilvoorde, dat huist in een origineel Expo ‘58 paviljoen maar nu aan renovatie toe is, Campus Anderlecht en basisschool De Glinster uit Asse. Het gaat om een grootscheepse investering van het GO! Onderwijs zelf.

De komende vijf jaren investeert het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 139,5 miljoen euro extra in zijn schoolgebouwen. Daarvan gaat 5,5 miljoen euro naar Campus De Brug in de Vaartstraat in Vilvoorde. “De school huist in een origineel Expo ‘58 Paviljoen van de burgerlijke ingenieurs van Noorwegen”, leggen directeur Dennis Holbrechts en algemeen directeur Kurt Meeus van de GO!-scholengroep uit. “Het is afgebroken in Brussel en in Vilvoorde opnieuw opgebouwd. Het was een revolutionair gebouw voor die tijd met een hangende dakconstructie. Maar na goed zestig jaar is het dak dringend toe aan renovatie.”

Daar is nog geen timing voor bepaald. Wellicht duurt het minstens nog een jaar voor er een steen verlegd wordt. Eerst moet nog bepaald worden hoe er gerenoveerd zal worden. “De vraag is of we de bestaande dakconstructie gaan inkapselen, die metalen draagstructuur behouden of dat we daarrond bouwen. Dat is nu aan de architecten om te beslissen.”

Ook geld voor andere scholen

Niet alleen Campus De Brug in Vilvoorde kreeg budget toegewezen voor infrastructuurinvesteringen. Ook Campus Anderlecht (10,7 miljoen euro) en basisschool De Glinster uit Asse (4,9 miljoen euro) krijgen middelen van het GO! Onderwijs.