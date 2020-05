Renovatiesubsidies voor Don Bosco Halle en aantal andere scholen

Ook deze maand investeert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) opnieuw in scholeninfrastructuur. In de hele regeerperiode voorziet de Vlaamse regering drie miljard euro om scholen te renoveren en te bouwen. In onze regio krijgen scholen in Halle en Asse behoorlijk wat middelen en een aantal andere scholen een beperkt budget voor herstellingswerkzaamheden.

In Halle krijgt de Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs Don Bosco meer dan 300.000 euro voor de vernieuwing van de bestaande gang, vleugel M. In Asse krijgt de vrije kleuterschool het Klimmertje zo’n 100.000 euro voor het plaatsen van een sportvloer, de vervanging van een mazoutketel en van de elektriciteit en het plaatsen van sanitair.

Kleinere bedragen voor herstellingen of kleine aanpassingen gaan naar ZAVO in Zaventem, de Lanetuin in Overijse, De Kleine Wereld in Asse, IMI in Roosdaal, Sint-Alena in Dilbeek, De Ankering in Grimbergen, het Sint-Martinuscollege in Overijse, het College Vilvoorde, de vrije kleuterschool en Sint-Donatus in Merchtem.

In het totaal wordt er in deze subsidieronde in onze provincie 8 miljoen euro geïnvesteerd.