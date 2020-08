Restauratie Bellemolen draait op volle toeren

Als alles goed gaat, moet de restauratie van de historische Bellemolen in Essene in november van dit jaar klaar zijn. De werken zullen dan anderhalf jaar geduurd hebben.

De Bellemolen dateert uit de 12de eeuw en is vooral bekend van zijn restaurant. In de jaren zeventig kwamen heel wat prominenten, van tennislegende Björn Borg tot leden van het koningshuis, eten in de sterrenzaak van Pierre Van Ransbeeck. Toen dat restaurant de deuren sloot, raakte het gebouw in verval. Onder meer de bakkersoven, de grote schuren en olieslagmolen waren dringend aan restauratie toe.

“Het gebouw was in heel slechte staat toen we er aan begonnen. Enkele verdiepingsvloeren stonden zelfs op instorten. Er was dus heel wat ontmantelingswerk nodig”, zegt projectleider Toon Declercq. De restauratie moet de Bellemolen in al zijn glorie herstellen. “Wat het nadien wordt, is nog een geheim. Wij leveren enkel de ruwbouw af. De eigenaar kan het gebouw nog inrichten naargelang de functie dat het gebouw krijgt”, aldus Declercq.

Het is de bedoeling dat alle gebouwen zo authentiek mogelijk worden gerestaureerd. Dat is een tijdrovende klus. “Het dakgebinte is er afgehaald en wordt 30 centimeter ingekort zodat er isolatie tussen kan komen”, zegt werfcoördinator Yves Vanthournout. “De slechte delen worden vervangen, maar bedoeling is om zoveel mogelijk te bewaren. Daarom is elk deeltje genummerd zodat we alles opnieuw mooi in elkaar kunnen puzzelen en terug kunnen plaatsen.”