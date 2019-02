Restauratie Kasteel Ter Rijst op schema

De restauratie van Kasteel Ter Rijst, gelegen in het gelijknamige natuurdomein in Heikruis bij Pepingen, zit op schema. Tegen de zomer moet alles klaar zijn. “Dit is alles waar Vlaanderen voor staat,” zeggen ministers Joke Schauvliege en Sven Gatz tijdens een werfbezoek.

De eerste renovatieplannen van het kasteel dateren al vanuit 2010, in april vorig jaar startte de eigenlijk restauratie. In het kasteel komen straks zes duplexappartementen, een bed and breakfast met vijf kamers, ateliers voor kunstenaars, ruimtes voor lezingen en tentoonstellingen, vergaderzalen en een brasserie.

“Dit project omvat eigenlijk alles waar Vlaanderen voor staat. Het kasteel is Vlaams erfgoed dat in een prachtig stiltegebied ligt, maar het krijgt een tweede leven waarbij toerisme, natuur en cultuur hand in hand gaan. Het is de investering van 5 miljoen euro waard omdat die zich hier op termijn zal terugbetalen,” zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

Het eeuwenoude kasteel staat in de steigers, binnen heeft er al een kleine metamorfose plaatsgevonden. “We hebben heel wat houtstructuren moeten verstevigen, de hoofdingang komt op andere plek, de ontdekte verborgen ruimtes in het kasteel worden inventief benut, een lift moet de toegankelijkheid verbeteren en het originele behangpapier wordt net als andere authentieke elementen gereduceerd waar dat kan,” zegt architecte Magdalena Orzepa.

Als alles volgens plan verloopt, moet de restauratie tegen 1 juli klaar zijn. “Dit wordt een inspirerende plek waar kunstenaars kunnen werken en tentoonstellingen of kleine evenementen kunnen georganiseerd worden. Het kasteel zal iets meer ontsloten worden en meer publiek aantrekken, maar ik hoop dat het hier ook een rustig en idyllisch Pajots natuurgeheimpje kan blijven. Daar moeten we over waken,” besluit Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz.