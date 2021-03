Rik Van Cauwelaert vertelt het levensverhaal van Alfons Verplaetse

Rik Van Cauwelaert heeft van de coronacrisis gebruik gemaakt om zich terug te trekken in zijn woning in Roosdaal om er de memoires van Alfons Verplaetse neer te pennen. In ‘De Laaste Gouverneur’ vertelt hij het verhaal van de invloedrijke Belgische econoom uit Beersel aan de hand van archiefonderzoek en tal van gesprekken.

Wie Alfons Verplaetse zegt, zegt Poupehan. Maar meer dan dat Luxemburgse dorpje is Verplaetse dé architect van het economisch herstelbeleid dat ons land in de jaren '80 doorvoerde, met onder meer een devaluatie van de Belgische frank. Als gouverneur van de Nationale Bank bereidde Verplaetse later ons land voor op de invoering van de euro. In 1999 ging hij met pensioen, vorig jaar overleed Verplaetse op 90-jarige leeftijd aan de gevolgen van COVID-19.

Zijn controversiële ideeën, drastische ingrepen in de economie, sappig streektaaltje – Verplaetse was afkomstig uit het Oost-Vlaamse Zulte – en zijn macht maken van Verplaetse een mythologisch figuur. "Verplaetse was de laatste gouverneur van de nationale bank die rechtstreeks kon ingrijpen in de Belgische economie en zo kon wegen op de vaderlandse politiek", zegt Rik Van Cauwelaert. "Op die manier was hij jarenlang de schaduwpremier van ons land."

Tien jaar lang werkte Rik Van Cauwelaert aan de biografie van econoom Alfons Verplaetse. ‘De Laatste gouverneur’ is uitgegeven bij Standaard Uitgeverij.