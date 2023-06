Ring rond Brussel dit weekend volledig dicht voor plaatsing brugdeel: “Knap staaltje ingenieurswerk”

De Ring rond Brussel gaat dit weekend in Zaventem een tijdlang dicht. Van zaterdagavond tot zondagmiddag wordt het tweede laatste deel van de nieuwe brug van de Hector Henneaulaan over de autosnelweg geplaatst. Voor die klus wordt de autosnelweg volledig afgesloten voor het verkeer.

Twee jaar geleden startte in Zaventem de bouw van een nieuwe brug aan de Hector Henneaulaan. De oude en onveilige brug wordt er in verschillende fasen vervangen door twee nieuwe, vlak tegen elkaar geplaatste, bruggen. “Het laatste deel wordt dit weekend over de autosnelweg geplaatst”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “Het deel is maar liefst een half voetbalveld groot. Om de veiligheid van zowel de weggebruikers als de arbeiders te verzekeren, wordt de autosnelweg van zaterdagavond 20 uur tot zondagmiddag 14 uur volledig afgesloten.”

De Werkvennootschap verwacht ernstige hinder en raadt aan om de omgeving te vermijden. Het verkeer zal lokaal worden omgeleid. “Het is een knap staaltje ingenieurswerk. Het brugdeel vanop afstand over de Ring laten rijden is een zeer uitzonderlijke operatie en een ongelooflijk belangrijke mijlpaal in de realisatie van een veiligere brug aan de Hector Henneaulaan”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. De werken aan Henneaulaan moeten tegen de zomer van 2024 klaar zijn.