Ringtrambus even in problemen op rotonde

Drogenbos is de snelst groeiende gemeente in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen, dat de bevolkingsgroei in Vlaamse gemeenten tussen 2015 en 2020 onder de loep nam. In Drogenbos bedraagt de groei 8,3%. In de Vlaamse top-10 vinden we verder ook Machelen, Vilvoorde, Wemmel...