Ringweg Asse krijgt eindelijk vorm

Het dossier van de ringweg in Asse is al zo’n 20 jaar voer voor discussie. De ringweg moet de naar schatting 24.000 wagens per dag uit het dorpscentrum weren. In 2016 werd het tracé vastgelegd in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

“Die beslissing was een evenwichtsoefening, want de weg moet ver genoeg van het centrum liggen, zodat de bewoners er geen last van hebben”, zegt Anne-Séverine Poupeleer van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Maar ook niet te ver, zodat de ringweg een realistisch alternatief voor de Brusselsesteenweg wordt. Met het voorontwerp krijgt het eerder vastgelegde tracé nu verder invulling.”

Hoe ziet dat ontwerp er nu uit? Vanaf de bestaande rotonde aan Huinegem, dat een kruispunt met verkeerslichten wordt, maakt de ringweg een bocht richting de spoorweg. Daar zal de weg onder de sporen duiken. Vervolgens kruist de ringweg de Prieelstraat. Daar komt een knip en een brug voor fietsers en voetgangers. Aan Kalkoven komt dan weer geen tunnel, maar wel een bovengronds kruispunt.

Open ruimte bewaard

Via de Kalkoven kruist de ringweg vervolgens de Koensborre, waar ook een knip én tunnel of brug komt voor fietsers en voetgangers. Aan de Broekweg komt een derde fietsbrug. De ringweg sluit tot slot aan op de Edingsesteenweg. Op dat kruispunt krijgt de zwakke weggebruiker ten allen tijde voorrang op wagens.

“Het tracé blijft relatief dicht bij het centrum van Asse. Daardoor blijven de valleien van de Krameibeek en de Broekebeek bewaard. De fietspaden en -bruggen zullen bovendien aansluiten op de nog verder aan te leggen fietssnelwegen. Het centrum van Asse wordt nadien autoluw. Het moet de plek een stuk groener maken”, zegt burgemeester van Asse Koen Van Elsen.

Begin deze maand werden gesprekken opgestart met de eigenaars van zo’n 200 percelen. Hoeveel er ook effectief onteigend zullen worden, hangt af van het definitief ontwerp. Dat moet ten laatste in 2021 klaar zijn. In september volgt een informatieavond voor alle omwonenden.