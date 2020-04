Rode Kruis deelt stickers gratis uit, maar vraagt bijdrage

Normaal zou eergisteren de jaarlijkse stickeractie van het Rode Kruis Vlaanderen gestart zijn, maar door het coronavirus kan dat niet. Omdat de 770.000 stickers al gedrukt waren, werkte het Rode Kruis last minute een alternatief uit. Het dropt de stickers gratis in willekeurige brievenbussen, maar vraagt om de lokale werking te ondersteunen door een vrijwillige bijdrage te storten. De voorbije jaren kostte een sticker 5 euro.

Heel wat lokale afdelingen van het Rode Kruis zouden intussen gestart met de stickerverkoop. Dit jaar prijken daar stripfiguren uit Suske&Wiske op. “Maar de traditionele verkoop op kruispunten en aan grootwarenhuizen is verboden door de coronamaatregelen”, zegt Leo Blommaert van de Rode Kruis-afdeling Vilvoorde-Zemst. “Voor heel Vlaanderen waren al 770.000 stickers gedrukt. Het zou jammer geweest om die zomaar te vernietigen.”

Een externe partner verspreidt de stickers daarom vanaf volgende week gratis van deur tot deur. “In Vilvoorde en Zemst worden 7.000 stickers verdeeld. Eén op de drie woningen zal dus een sticker krijgen. In een bijhorende brief wordt de noodzaak van de actie toegelicht en gevraagd om de lokale werking te ondersteunen door een bedrag naar keuze te storten op de bankrekening”, aldus Leo Blommaert.

Het Rode kruis richt zijn actie naar alle gezinnen. “In deze tijden is het Rode Kruis – vaak als stille kracht – om verschillende vlakken het coronavirus mee aan het bestrijden. Dat is mogelijk door de steun van de bevolking. Daarom vragen we nu ook die steun”, aldus Leo Blommaert. “Wie echt een sticker wil hebben, kan die tot en met 12 mei via de website van het Rode Kruis bestellen.” Ook andere lokale afdelingen gaan hun stickers op dezelfde manier verdelen.