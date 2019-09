Rondoenk Feest beperkt programma door voorspelling code geel

De derde editie van Rondoenk Feest in de dreef van het kasteel van Houtem dit weekewordt grotendeels afgelast. De organisatie vreest voor vallende takken in de kasteeldreef waar 35 standjes zouden staan. Het risico op een ongeval is te groot, klinkt het. Een aantal activiteiten, zoals de rondrit van 60 oldtimers morgen blijft behouden.

Het moest een grote openluchtmarkt vol activiteiten en festiviteiten worden dit weekend in Ramsdonk, maar daar beslisten de weersgoden anders over. “Het was een moeilijke beslissing, maar we konden geen risico’s nemen,” zegt de eigenaar van het kasteel Dirk Blommaert, die ook deel uitmaakt van het Rondoenk-feestcomité. “De bladeren van de bomen in de Dreef naar het kasteel staan in blad en vangen dus veel wind. Daar mensen onder laten lopen is geen goed idee.”

De verenigingen die zouden deelnemen aan Rondoenk Feest zijn ontgoocheld, want hun 35 standen komen er dit jaar niet. Ook heel wat buitenactiviteiten zijn afgelast. Wel vindt het bal in zaal Bocht 10 vanavond plaats. Ook ontbijten kan morgenvroeg in de parochiezaal. Ook de honden- en cultuurwandeling blijft behouden. Net zoals er morgennamiddag oldtimers in het centrum van het dorp verwacht worden voor de ‘classic tour.’

Alle informatie vind je hier.