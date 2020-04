Roosdaals betonbedrijf mag niet uitbreiden in natuurgebied

In Roosdaal moet de firma De Doncker, gespecialiseerd in bouwmaterialen, een deel van haar activiteiten stopzetten. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Demir (N-VA) beslist. Het gaat om activiteiten die gebeuren in natuurgebied, zegt de minister.

Twee jaar geleden kreeg de firma De Doncker van de gemeente een vergunning voor de opslag, productie en verkoop van bouwproducten en een betoncentrale. Maar Natuurpunt Affligem-Liedekerke ging tegen die beslissing in beroep, omdat een groot deel van de bedrijfsactiviteiten in natuurgebied de Pamelse Meersen gesitueerd is. Vorig jaar weigerde de provincie Vlaams-Brabant om die reden de vergunning, waarop de firma De Doncker op haar beurt in beroep ging bij bevoegd minister Zuhal Demir. Maar ook zij zegt nu dat het betonbedrijf niet mag uitbreiden in natuurgebied. Voor alle andere aangevraagde activiteiten moet de firma De Donker zo snel mogelijk over een geldige vergunning beschikken.