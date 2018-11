Ropeskipping ster Océanie droomt van WK en EK

Touwtje springen is een spelletje en gebeurt op de speelplaats. Ropeskipping is een sport en gebeurt in een sportzaal. Océanie Foubert is een kei in ropeskipping. Afgelopen zomer pakte ze in Shangai twee medailles, waaronder één gouden op het wereldkampioenschap bij de 15+, dat is het hoogste niveau in ropeskipping. Een portret.

“Het wereldkampioenschap in China was een teamkampioenschap. We moesten met ons team van fij skippers zes onderdelen afleggen,” gaat Océanie van start. “Op één van die zes onderdelen, de single rope vier, behaalden we de gouden medaille. Alles samen zijn we derde geworden en kregen we dus de bronzen medaille.”

Tien uur per week, traint Océanie voor ropeskipping. “Da’s moeilijk hé,” klinkt het. “Als we training hebben na school, ga ik rechtstreeks van school met de trein naar de training. ’s Avonds ben ik dan vaak pas om 23 uur thuis. Ook met vriendinnen afspreken is daardoor niet makkelijk.”

Ondanks de offers, blikt Océanie enthousiast vooruit: “Op individueel vlak zou ik graag nog naar een Belgisch kampioenschap en misschien wel een EK of WK willen gaan. Ik wil met mijn team misschien wel eens wereldkampioen of Europees kampioen worden,” klinkt het ambitieus.