Ruim 18 miljoen euro voor extra plaatsen in scholen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt in totaal een bedrag van 150 miljoen euro vrij voor extra plaatsen in de klas in Vlaanderen en Brussel. De investeringen gaan hoofdzakelijk naar het secundair onderwijs omdat het tekort aan plaatsen daar de komende jaren het grootst is. In onze regio gaat het om een investering van ruim 18 miljoen euro, waarvan ruim 3 miljoen voor het basisonderwijs in Dilbeek.