Rush op kantoorspullen bij IKEA Zaventem

Er staat momenteel een immense file aan het IKEA-filiaal in Zaventem. Honderden mensen staan er aan te schuiven tot zelfs op straat. Nu ons land opnieuw in lockdown gaat is er nog een rush op kantoorspullen voor thuiswerk.

“Zaventem is inderdaad dé koploper momenteel”, zegt IKEA-woordvoerster IKEA-Julie Stordiau. “Waarom weten we niet. Blijkbaar hebben de mensen in die regio meer dan elders nog behoefte aan kantoorspullen voor thuiswerk. Want dat is hetgene vooral verkocht wordt. Bij de andere filialen zijn er files maar niet zo groot als in Zaventem. We hebben het aantal aanschuivers zelfs niet meer kunnen tellen.”

IKEA neemt sowieso voorzorgsmaatregelen. “We roepen op om elkaar en onze medewerkers te respecteren en vragen geduld. We gaan wel het aantal m2 per klant nauwlettend in de gaten houden. Normaal is er de regel van 10 m2 per klant maar voor een vlotte doorstroming te verzekeren gaan we vandaag in de winkels 20 m2 hanteren. Er gaan dus minder klanten binnengelaten worden in functie van de oppervlakte. Elke winkel bepaalt dit wel zelf in functie van de drukte. We kunnen daar heel flexibel in zijn want we hebben een oog aan de ingang dat de mensen telt en een oog aan de uitgang zodat we op elk moment weten hoeveel klanten er zijn in de winkel. Maar er is vooral file dus buiten de winkels.”

“Of er voldoende voorraad is? Dat is de grote vraag. Als er zoveel mensen gaan buiten rollen met materiaal dan riskeer je dat in de winkel een leeg rek terugvindt. We gaan zoveel mogelijk terug aanvullen.”