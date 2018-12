Rusthuis Quietas zamelde al 500 wenskaartjes in

Rusthuis Armonea Quietas kreeg al 500 wenskaartjes in de bus. Dat is het gevolg van de oproep van de directie om tegen 7 januari 2019 in totaal 2019 kaartjes in de bus te krijgen. Gisteren kreeg het rusthuis een brief met een onschuldig wit poeder toegestuuurd, vermoedelijk het werk van een grappenmaker. Maar daardoor laten ze zich in het rusthuis niet uit hun lood slaan.