Samen ontbijten op school in Machelen

De meerderheid van de ouders eet niet of te weinig gezellig samen met kinderen. Uit een onderzoek blijkt dat we onvoldoende tijd samen spenderen aan tafel. De Gezinsbond lanceerde samen met Collishop een campagne: met een scholenwedstrijd in GO! De sterrenhemel in Machelen willen ze het belang van samen tafelen in de verf zetten.

GO! Sterrenhemel Machelen trakteert haar leerlingen op een ontbijt en samen met de Gezinsbond moedigen ze ouders en kinderen zo aan om meer samen in gezinsverband te eten. Tijdgebrek blijkt daarbij het grootste struikelblok.

Anneke Blanckaert (Gezinsbond): “Zelfs al zit je maar enkele keren per week samen aan tafel, zorg dan dat het echt kwaliteitsvol is. Tegelijk willen we ook via ons charter-gezin-op-het-werk bedrijven en organisaties oproepen mee te helpen want het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de ouders zelf. Zorg voor flexibele werkuren waardoor ze 's morgens of 's avonds toch aan tafel zitten.”

RINGtv schoof even mee aan tussen de gezellige bende in Machelen vanmorgen…