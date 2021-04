Sandra De Nil ziet af van Ternats schepenambt

Gemeenteraadslid Sandra De Nil zal in 2023 geen schepen worden in Ternat. De onderneemster ziet af van het ambt omdat ze na de coronacrisis haar aandacht wil schenken aan het heropstarten van haar binnenspeeltuin Josan en een nieuwe taverne die ze later dit jaar zal openen.

Normaal zou Sandra De Nil in 2023 schepen Jozef Borremans opvolgen, maar doet dat dus niet. De Nil stelde voor om haar plaats te laten innemen door Gunter Desmet, die na een onderbreking van een jaar in 2022 vanaf 2023 zijn schepenambt zal kunnen voortzetten. Desmet zou in 2022 opgevolgd worden door Timo Schoukens, maar die kwam eerder al in het Ternatse schepencollege om Kathleen Platteau te vervangen. Hoe de bevoegdheden verdeeld zullen worden is niet bekend.

“We vinden het erg jammer dat Sandra deze beslissing heeft genomen, maar begrijpen haar volkomen om voluit te gaan voor haar horecazaken”, zeggen CD&V en Volks-voorzitter Guy Hendrickx en Ternats burgemeester Michel Vanderhasselt in koor. “We zijn ervan overtuigd dat we ook in de toekomst op haar engagement zullen kunnen blijven rekenen. Haar opvolging door Gunter Desmet werd unaniem goedgekeurd door het partijbestuur.”