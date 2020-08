Saskia en Jort bereiken Santiago de Compostela

Een negatieve periode omzetten in iets positiefs. Dat was het doel van Saskia Kempenaers uit Grimbergen. Op 24 juli vertrok ze samen met haar man Jort Marievoet voor een fietstocht naar Santiago de Compostela ten voordele van Think Pink. Gisteren kwamen Saskia en Jort aan in het Spaanse bedevaartsoord na een tocht van 2.261 kilometer.

Opdracht volbracht voor Saskia en Jort! Gisteren bereikten de Grimbergenaren na een fietstocht van zo'n drie weken Santiago de Compostela. Onderweg zamelden Saskia en Jort geld in voor Think Pink. Niet toevallig voor die organisatie, want vorig jaar werd bij Saskia zelf bortskanker vastgesteld. De teller staat momenteel op 5.190 euro. "In de voorbije 22 dagen hebben we samen 2.261 kilometers geklommen, gedaald, gesmolten, bevroren, afgezien, gevloekt en gelachen. Maar eerlijk gezegd hebben we toch vooral genoten. We bedanken al onze supporters en sponsors. Ze waren geweldig", laten Saskia en Jort weten vanuit Santiago de Compostela.

Foto: Facebookpagina Saskia en Jort