SAVE-bord vlakbij Plantentuin herdenkt overleden Tristan (20)

In Meise is vanmorgen een SAVE-bord ingehuldigd op de Nieuwelaan, vlakbij de Plantentuin. Het bord is een herdenking voor de Tristan De Prins, die er in juli 2019 om het leven kwam toen hij op zijn brommer werd aangereden. “Zo’n bord is in de eerste plaats een teken van solidariteit met de nabestaanden van het verkeersslachtoffer,” klinkt het bij Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE vzw. “Daarnaast heeft het bord ook een sensibiliserend doel om je veilig te gedragen in het verkeer.”