Saved by the bell-actie in ’t Groentje in Vilvoorde

Het is vandaag niet alleen Dag van de Leerkracht, maar ook de actiedag ‘Saved by the bell’. De actie van Studio Globo ijvert voor het recht op goed onderwijs voor kinderen over heel de wereld. De stedelijke basisschool ’t Groentje in Vilvoorde nam deel aan de actie.