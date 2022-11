Onze nationale ploeg kon een overwinning gisteren niet verzilveren op het WK in Qatar. De Rode Duivels moesten de duimen leggen voor Marokko. In de Winterhallen in Overijse zorgde dat voor veel teleurstelling bij de supporters.

De verwachtingen waren hoog, want mochten de Duivels winnen, dan waren ze zeker van een plaats in de achtste finales van het WK. De teleurstelling was dan ook groot toen Marokko de zege binnenhaalde met 0-2.

In de Winterhallen in Overijse kon je gisteren schaatsen op de schaatsbaan én op groot scherm naar de voetbalwedstrijd kijken. Organisator EvenementO wou er een gezinsdag van maken. Dat leverde een overvol Stationsplein op. “Jammer genoeg niet met het gewenste resultaat voor onze Rode Duivels, maar… we doen het donderdagnamiddag nog eens over en laten de Winterhallen dan daveren tot ze het in Qatar voelen,” klinkt het bij mede-organisator Tempo Overijse.



