Schaatsen niet toegelaten? Papa Tom bouwt ijspiste in tuin

Ook al vriest het al de hele week stenen uit de grond, schaatsen is in onze regio voorlopig nergens toegelaten. Behalve in Essenbeek in Halle, daar bouwden papa Tom en zijn twee zoontjes een ijspiste in hun tuin.

“Het idee is rond kerst gegroeid,” steekt papa Tom van wal. “Normaal gezien gaan we altijd schaatsen op de overdekte ijspiste in Halle. Maar door corona kon dat dit jaar niet, dus besloten we zelf een ijspiste te bouwen.” Het was even wachten op de vrieskou, maar deze week was het zover. Inspiratie haalde Tom uit filmpjes op het internet. Want hoe begin je daar aan? “We hebben randen gemaakt met hout, daar een doek over gelegd en binnenin water gegoten. Vervolgens was het wachten tot het water ijs werd,” licht zoon Lars (7) toe.

Zondagavond was de schaatspiste van 35 vierkante meter groot klaar en woensdagavond was het ijs dik genoeg. Het perfecte moment voor Lars en zijn broer Stan (4) om hun schaatsen aan te trekken. Intussen maakten de jongens al uren plezier op hun eigen ijspiste, maar ze denken ook aan hun vriendjes. “Niet iedereen heeft een eigen ijspiste, dus ga ik vriendjes uitnodigen in onze tuin,” aldus Lars.