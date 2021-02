Schaatsverbod in provinciedomein van Huizingen

De provincie Vlaams-Brabant kondigt een schaatsverbod af op de vijver van het provinciedomein in Huizingen. In de natuurgebieden van het Agentschap Natuur en Bos kan er wel geschaatst worden als er groen licht is van de gemeente.

Geen schaatsuitstap naar het provinciedomein in Huizingen dezer dagen. Volgens de provincie is de veiligheid van de schaatsers niet gegarandeerd. “Niet alle vijvers zijn immers oppervlakten met stilstaand water. Een aantal vijvers wordt gevoed door bronnen. Dat zorgt er voor dat er niet zichtbare wakke plekken in de ijslaag zijn, die niet met het blote oog te zien zijn. Er is dus altijd een kans dat men door het ijs zakt”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

En dan is er uiteraard ook nog het coronavirus. “Schaatsen op zich is coronaproof, maar als veel mensen op het ijs samenkomen, krijg je een samenscholing, die we in deze coronatijd willen vermijden”, aldus Schevenels. Het Agentschap Natuur en Bos zet de deur op een kier. “Schaatsen kan enkel als het lokale bestuur van de stad of gemeente waarin de plas of vijver zich bevindt hier groen licht voor geeft en de openstelling en de handhaving van de coronamaatregelen voor haar rekening neemt”, aldus het Agentschap.

In onze provincie heeft het Agentschap Natuur en Bos twee plekken waar je kan schaatsen: de kasteelvijver van Horst in Holsbeek en de vijvers van het Zilvermeer in Oud-Heverlee.