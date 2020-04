Schakelzorgcentrum Vilvoorde neemt eerste patiënten op

Het schakelzorgcentrum in het oude Van Helmontziekenhuis in Vilvoorde opent vandaag de deuren. De eerste twee patiënten worden vanuit het AZ Jan Portaels naar daar gebracht.

In een schakelzorgcentrum kunnen twee soorten COVID-19-patiënten ontvangen. Patiënten die te ziek zijn om thuis te blijven omwille van hun thuissituatie, maar niet ziek genoeg zijn om in het ziekenhuis te worden opgenomen en patiënten die ontslagen zijn, maar omwille van hun thuissituatie niet thuis verder kunnen herstellen. In onze regio zijn er de voorbije weken schakelzorgcentra operationeel gemaakt in Dworp, Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. Vandaag ontvangt het schakelzorgcentrum in het oude Van Helmontziekenhuis in Vilvoorde de eerste patiënten die overkomen van het AZ Jan Portaels.

“Het is met een dubbel gevoel dat we het Schakelzorgcentrum Van Helmont actief zien worden”, reageert Hans Bonte (sp.a), burgemeester van Vilvoorde. “Enerzijds hoopten we dat de bedden leeg zouden blijven. Anderzijds geeft het een goed gevoel dat we op deze manier de zorgsector kunnen ondersteunen door COVID-19 patiënten op te vangen. Het feit dat dit SZC er is kunnen komen door de samenwerking van 16 lokale besturen, de eerstelijnszones uit de regio en AZ Jan Portaels, maakt het des te mooier.”