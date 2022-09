Schepen Cortois: "Door crisis dreigt er een kaalslag bij lokale handel"

Volgens schepen van Economie Didier Cortois (Open VLD) in Vilvoorde dreigt er een kaalslag aan lokale handelszaken, omdat de overheid op zich laat wachten met dwingende maatregelen die de energiecrisis indijken. Hij schreef daarom een open brief aan de hogere overheden. Horeca-uitbater Miki getuigt over zijn moeilijke situatie.

Torenhoge energiefacturen treffen de horeca en lokale handel hard. Dat bevestigt ook restauranthouder Miki Pieders van M by Mickles op de Nowélei in Vilvoorde. Hij zag zijn gasvoorschot verzesvoudigen. “Je vraagt je op de duur af waar je mee bezig bent,” stelt hij. “Wij werken om te overleven, wat een voorschot van 2.000 euro per maand, dat is hard. Mezelf een loon uitkeren zit er de komende maanden nauwelijks in. En dat na twee jaar corona, waar we nog altijd putten voor aan het vullen zijn.”

Miki wil de crisis ook niet doorrekenen aan zijn klanten. “Wie gaat er dan nog komen eten,” zucht hij. “We merken nu al dat mensen besparen op een fles wijn of een dessert. Ze gaan hier echt met lagere rekeningen buiten dan vroeger.” Pieders is sinds 2005 actief als restaurantuitbater. “Het is vijf over twaalf. We werken enkel om rekeningen te betalen en houden niks over. Daarvoor zijn we hier niet aan begonnen.” Hij vindt het ook maar stil vanwege de regereingen. “Er gebeurt niks voor ons.”

Dat vindt ook schepen van Economie Didier Cortois in Vilvoorde. “Ik heb geen idee waar men op zit te wachten op Vlaams en federaal niveau. Men is zich onvoldoende bewust van hoe dringend en ernstig de situatie voor velen is.” Hij schreef een open brief met aanbevelingen: “Voor de horeca zou met opnieuw de btw moeten verlagen tot 6 procent. Voor de kleinhandel zou men financieel tussenbeide kunnen komen in de energiefacturen of een btw-verlaging toepassen op consumptiegoederen. Ook moeten onze regeringen brutalere maatregelen zoals in het Verenigd Koninkrijk en Nederland moeten durven te nemen.

Op de foto: Didier Cortois