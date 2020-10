Scholen blijven volledig open

De scholen in onze regio blijven volledig open. Dat meldt Vlaams van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Uit het contactonderzoek van de CLB’s blijkt dat het aantal besmettingen en quarantaines van leerlingen en leerkrachten in het basis- en secundair onderwijs redelijk stabiel blijft. Nog uit de cijfers blijkt dat dit schooljaar al bijna 500 leerlingen in Vlaams-Brabant een positieve test hebben afgelegd.

In Vlaams-Brabant werden tussen 28 september en 11 oktober in totaal 214 besmettingen bij leerlingen vastgesteld. 44 personeelsleden raakten besmet. De voorbije twee weken zaten ook meer dan 1.200 leerlingen uit voorzorg in quarantaine in onze provincie. "Het merendeel van de besmettingen blijkt te herleiden tot situaties buiten de schoolmuren", zegt minister Weyts. "Op grond van deze cijfers is er beslist dat het onderwijs op dit moment in code geel blijft. De fijnmazige aanpak blijft het mogelijk maken om lokaal te schakelen naar een andere kleurencode."

Maandag overleggen de onderwijspartners opnieuw, maar volgens het kabinet-Weyts is er wel bereidheid om te schakelen naar code oranje. Dat gebeurt nu al voor enkele specifieke onderwijsvormen. "Gelet op de grote betrokkenheid van volwassen leerlingen, wordt in het volwassenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs geschakeld naar code oranje, conform de draaiboeken. Dat moet uiterlijk gebeuren tegen de herfstvakantie", aldus Weyts.

Vanaf de start van het schooljaar tot en met vorige week vrijdag legden in onze provincie in totaal al 491 leerlingen een positieve test af. In diezelfde periode werd ook bij 72 personeelsleden een coronabesmetting vastgesteld.