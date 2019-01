School tijdelijk ontruimd wegens gaslek

In Wezembeek-Oppem moesten vanmorgen zo'n 120 leerlingen van de basisschool van het Heilig Hart College een tijdlang geëvacueerd worden. Aanleiding was een gaslek in één van de schoolgebouwen.

Het gaslek werd vanochtend ontdekt, bij het begin van de lessen, nadat een leerkracht een vreemde geur had opgemerkt. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de hoofdstraat naar de school werd even afgesloten. Hoe het gaslek is ontstaan is nog niet bekend maar iets voor de middag was de situatie onder controle.

Burgemeester Frédéric Petit kort voor het middaguur: “We zaten in het politiecollege toen we de melding kregen dat het toch ernstig was maar dat het beveiligd werd met een veiligheidsperimeter maar en alles onder controle was. Eandis was ter plaatse, brandweer, politie, maar ze hebben toch een 120-tal kinderen moeten laten evacueren. Intussen is er geen enkel gevaar meer.”