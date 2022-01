Schoolpoorten zwaaien open na drie weken kerstvakantie

Na een extra lange kerstvakantie gaan de scholen in onze regio opnieuw open. Op heel wat plekken is dat met een bang hartje, want door de vele besmettingen vrezen heel wat scholen personeelsuitval en klassen die in quarantaine moeten.

Ondanks de omikrongolf zijn scholen blij dat ze opnieuw de deuren mogen openen. Al zullen heel wat leerkrachten en directies op twee gedachten hinken. De quarantaineregels zijn dan wel versoepeld, door het hoge aantal besmettingen vrezen scholen dat heel wat kinderen en leerkrachten de komende weken in quarantaine zullen moeten. In lagere moet dat voortaan bij vier besmettingen.

In Het Nieuwsblad zegt Kathleen Van Lemmens, directrice van De Leertrommel in Opwijk, dat het met horten en stoten zal gaan. “De nieuwe quarantaineregels zullen weinig soelaas brengen. Er worden zo veel besmettingen verwacht dat we er niet aan zullen ontsnappen”, aldus Van Lemmens in de krant. Ze vraagt ook duidelijke richtlijnen. “We moeten nu alles zelf beslissen. We zullen ons uiterste best doen om alle kinderen goed onderwijs te geven, maar het wordt geen makkelijke opgave.”